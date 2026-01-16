Эксперты рассказали, как повысить безопасность личных данных в соцсетях
В Роскачестве рассказали, как повысить безопасность данных в соцсетях. Что для этого нужно сделать и какие шаги предпринять, чтобы достичь этого.
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют начинать с пересмотра настроек конфиденциальности, поскольку по умолчанию многие соцсети делают профили максимально открытыми. Важно также использовать сложные уникальные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию.
Отдельное внимание специалисты советуют уделять объёму персональных данных в открытом доступе. В случае, если их объём чрезмерный, лучше его сократить. Также очень важно обеспечить безопасность своего мобильного устройства.
