Эксперты рассказали, как повысить безопасность личных данных в соцсетях

В Роскачестве рассказали, как повысить безопасность данных в соцсетях. Что для этого нужно сделать и какие шаги предпринять, чтобы достичь этого.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют начинать с пересмотра настроек конфиденциальности, поскольку по умолчанию многие соцсети делают профили максимально открытыми. Важно также использовать сложные уникальные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию.

Отдельное внимание специалисты советуют уделять объёму персональных данных в открытом доступе. В случае, если их объём чрезмерный, лучше его сократить. Также очень важно обеспечить безопасность своего мобильного устройства.