Фильм 28 лет спустя: Храм костей — когда выйдет в России, дата выхода в кинотеатрах РФ

Фильм ужасов «28 лет спустя: Храм костей» выйдет в кинотеатрах России 24 января
16 января состоялась мировая премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей» — второй части новой зомби-трилогии. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России хоррор так и не выйдет из-за ухода студии Sony Pictures с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Лента доберётся до России 24 января — спустя восемь дней после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» развернутся после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»).

«Лучший фильм в серии»: критики высоко оценили хоррор «28 лет спустя: Храм костей»
