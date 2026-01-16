Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Дети перемен, 2-й сезон — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер

Второй сезон сериала «Дети перемен» стартует 29 января — большой трейлер
Комментарии

Онлайн-кинотеатры Wink и Start представили большой трейлер второго сезона сериала «Дети перемен». Вместе с ним стала известна дата выхода проекта — шоу вернётся уже 29 января. В продолжение войдёт восемь эпизодов — как и в первом сезоне.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Wink. Права на видео принадлежат Wink.

События шоу вновь развернутся в 1990-х. В продолжении криминального сериала Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери.

К главным ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилёв, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов.

Материалы по теме
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android