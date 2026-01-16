Второй сезон сериала «Дети перемен» стартует 29 января — большой трейлер

Онлайн-кинотеатры Wink и Start представили большой трейлер второго сезона сериала «Дети перемен». Вместе с ним стала известна дата выхода проекта — шоу вернётся уже 29 января. В продолжение войдёт восемь эпизодов — как и в первом сезоне.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Wink. Права на видео принадлежат Wink.

События шоу вновь развернутся в 1990-х. В продолжении криминального сериала Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери.

К главным ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилёв, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов.