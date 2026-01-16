Скидки
Хоррор «Проклятый рыцарь» со звёздами «Игры престолов» официально выйдет в России

Хоррор «Проклятый рыцарь» со звёздами «Игры престолов» официально выйдет в России
20 февраля состоится мировая премьера хоррора «Ужасный». Фильм ужасов со звёздами «Игры престолов» Китом Харингтоном и Софи Тёрнер также доберётся до кинотеатров России — прокатчиком выступит компания Arna Media.

Картина выйдет в стране под названием «Проклятый рыцарь». Пока неясно, когда именно лента доберётся до России, точную дату релиза назовут позже.

События фильма развернутся во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина Джон, её хороший знакомый. Очень быстро выясняется, что вместе с ним в деревню пришло и некое проклятие в облике таинственного рыцаря.

