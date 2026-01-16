Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году
Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц, крупных изменений в списке ивентов нет.
Так, будущая весенняя распродажа пройдёт в конце марта, летняя — в конце июня, а осеннюю запустят в начале октября. Новогодний ивент же вновь продлится две недели.
Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году
Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.
- Фестиваль настольных игр: 26 января — 2 февраля
- Фестиваль печатания: 5–9 февраля
- Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля
- Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля
- Февральский фестиваль «Играм быть»: 23 февраля — 2 марта
- Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта
- Весенняя распродажа в Steam 2026 года: 19–26 марта
- Фестиваль игр про дом и интерьер: 30 марта — 6 апреля
- Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля
- Фестиваль средневековья: 20–27 апреля
- Фестиваль построения колод: 4–11 мая
- Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая
- Фестиваль пуль: 8–15 июня
- Июньский фестиваль «Играм быть» 2026 года: 15–22 июня
- Летняя распродажа в Steam 2026 года: 25 июня – 9 июля
- Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля
- Фестиваль поездов: 20–27 июля
- Фестиваль киберпанка: 3–10 августа
- Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа
- Фестиваль выживания и крафтинга в режиме «Игрок против ИИ»: 31 августа – 7 сентября
- Фестиваль программирования: 10–14 сентября
- Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября
- Осенняя распродажа в Steam 2026 года: 1 октября – 8 октября
- Кулинарный фестиваль: 12–19 октября
- Октябрьский фестиваль «Играм быть» 2026 года: 19–26 октября
- «Страхи в Steam 5»: 26 октября – 2 ноября
- Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября
- Зимняя распродажа в Steam: 17 декабря 2026 года – 4 января 2027 года.
