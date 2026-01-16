Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году

Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц, крупных изменений в списке ивентов нет.

Так, будущая весенняя распродажа пройдёт в конце марта, летняя — в конце июня, а осеннюю запустят в начале октября. Новогодний ивент же вновь продлится две недели.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.

Фестиваль настольных игр: 26 января — 2 февраля

Фестиваль печатания: 5–9 февраля

Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля

Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля

Февральский фестиваль «Играм быть»: 23 февраля — 2 марта

Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта

Весенняя распродажа в Steam 2026 года : 19–26 марта

: 19–26 марта Фестиваль игр про дом и интерьер: 30 марта — 6 апреля

Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля

Фестиваль средневековья: 20–27 апреля

Фестиваль построения колод: 4–11 мая

Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая

Фестиваль пуль: 8–15 июня

Июньский фестиваль «Играм быть» 2026 года: 15–22 июня

Летняя распродажа в Steam 2026 года : 25 июня – 9 июля

: 25 июня – 9 июля Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля

Фестиваль поездов: 20–27 июля

Фестиваль киберпанка: 3–10 августа

Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа

Фестиваль выживания и крафтинга в режиме «Игрок против ИИ»: 31 августа – 7 сентября

Фестиваль программирования: 10–14 сентября

Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября

Осенняя распродажа в Steam 2026 года : 1 октября – 8 октября

: 1 октября – 8 октября Кулинарный фестиваль: 12–19 октября

Октябрьский фестиваль «Играм быть» 2026 года: 19–26 октября

«Страхи в Steam 5»: 26 октября – 2 ноября

Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября

Зимняя распродажа в Steam: 17 декабря 2026 года – 4 января 2027 года.