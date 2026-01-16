Amazon закроет New World — популярную MMORPG

Компания Amazon объявила о закрытии New World — своей фэнтезийной MMORPG. Сетевая игра больше не получит каких-либо дополнений и обновлений, а серверы проекта навсегда отключат 31 января 2027 года.

Разработчики отметили, что игра просуществует ещё 12 месяцев — пользователи смогут пройти сюжетную кампанию, участвовать в мировых событиях и заниматься привычными занятиями. Тем временем игру уже сняли с продаж и отключили внутриигровые платежи.

Серверы New World: Aeternum будут отключены 31 января 2027 года. Мы хотим поблагодарить игроков за вашу преданность и страсть. Мы благодарны за время, потраченное на создание мира Этернума вместе с вами. Вместе мы создали нечто особенное. Хотя нам грустно прощаться, для нас большая честь, что мы смогли сделать с нашим сообществом. Для нас было честью работать над New World: Aeternum и развивать это незабываемое приключение вместе с вами. Мы с нетерпением ждём ещё одного года вместе и устроим этому фантастическому приключению легендарное прощание. От всего сердца — спасибо, что разделяете этот мир с нами.

Релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года на ПК, а 15 октября проект добрался до PS5 и Xbox Series. Вместе с этим в игре начался 10-й сезон поддержки под названием Nighthaven, который вернул многих игроков в MMORPG.

Закрытие New World связано с массовыми увольнениями в компании Amazon, которые прошли в конце октября и затронули в том числе игровое направление. Судя по всему, в компании больше не видят финансовых причин для поддержки игры.