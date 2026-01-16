Блогер воссоздал Нью-Йорк в Minecraft в натуральную величину

Многие игроки в Minecraft уже не раз доказывали, какой потенциал раскрывает перед ними игра. Геймеры уже воссоздавали в виртуальном мире различные места и сооружения, включая Средиземье из «Властелина колец» и даже полноценные города.

YouTube-блогер MineFact поделился своим достижением — он вместе с командой воссоздал Нью-Йорк в Minecraft в масштабе один к одному. Автор начал работу над городом в 2020 году во времена пандемии коронавируса и сразу же поставил перед собой цель построить как минимум основные сооружения города.

Видео доступно на YouTube-канале MineFact. Права на видео принадлежат MineFact.

За пять лет работы блогер и его команда построили около 50 тысяч зданий и воссоздали основные достопримечательности Нью-Йорка: Всемирный торговый центр, Бруклинский мост, районы Трибека, Маленькую Италию, Чайнатаун и многие другие популярные места. Сейчас город занимает примерно 700 виртуальных квадратных километров.

Фото: MineFact

Фото: MineFact

Фото: MineFact

MineFact отмечает, что работа ещё далека от завершения — авторы планируют потратить ближайшие годы не только на завершение Нью-Йорка, но и на постройку многих других крупных городов по всему миру. Блогер также пригласил всех желающих поучаствовать в его проекте, всю информацию он оставил в описании ролика.