«Я так сильно отстаю»: Джордж Мартин написал 1100 страниц книги «Ветра зимы»

Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», рассказал о статусе производства книги «Ветра зимы» по состоянию на январь 2026 года. По словам писателя, сейчас написано примерно 1100 страниц — столько же, сколько было и в декабре 2022 года, и в ноябре 2023-го.

77-летний Мартин заявил, что прогресс всё же не стоит на месте — просто он постоянно переписывает некоторые главы, пишет с нуля некоторые эпизоды и пытается включить в книгу все свои задумки. Писателя также постоянно отвлекают продюсеры из HBO, которые просят его помощи в адаптации произведений на большом экране.

Если я смогу избавиться от отвлекающих меня вещей, то смогу довольно скоро закончить «Ветра зимы». Мне ясно дали понять, что «Ветра» — мой приоритет, но… Я не знаю. Иногда у меня нет настроения на них. Я так сильно отстаю во всём…

Джордж Мартин начал писать «Ветра зимы» в 2011 году — работа над романом идёт почти 15 лет. Впоследствии автор также планирует закончить франшизу с книгой «Грёзы о весне».

