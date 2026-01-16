Популярность группы Daft Punk взлетела после ивента в Fortnite

Компания Luminate представила годовой отчёт за 2025 год, в который вошли данные о популярной игре в Fortnite. Благодаря ивенту с Daft Punk популярность музыкальной группы значительно выросла.

Прослушивания трансляций французского дуэта на стриминговых площадках в США увеличились на 47,9% спустя семь дней после события. По всему миру востребованность группы выросла на 44,6%. Таким образом, знаменитая королевская битва положительно повлияла на музыку Daft Punk, которая не выпускает новые хиты с 2021 года.

Ивент под названием The Daft Punk Experience состоялся в Fortnite 27 сентября 2025 года. В рамках события игроки могли создавать собственные ремиксы и танцевать под композиции Daft Punk, а также делать клипы на песню Around the World и уничтожать роботов звуковым лазером.