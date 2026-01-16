Стартовал второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

16 января состоялась премьера второго сезона мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен». Для просмотра уже доступен дебютный эпизод в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Всего в продолжение войдёт 10 серий.

Второй сезон «Фрирен» продолжает историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Первый сезон стартовал осенью 2023 года и завершился весной 2024-го. Японский проект уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».