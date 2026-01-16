Скидки
В EA Sports FC 26 стартовало крупное событие «Команда года»

16 января в EA Sports FC 26 началось крупное событие — «Команда года» (Team Of The Year — TOTY). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки 11 лучших футболистов и футболисток, проявивших себя за прошлый календарный год. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Мужская «Команда года» в EA Sports FC 26

Фото: EA

Женская «Команда года» в EA Sports FC 26

Фото: EA

Сейчас в EA Sports FC 26 доступны карточки лучших нападающих. 18 января в игру добавят лучшие карточки полузащитников, а защитники и вратари появятся уже 20-го числа. Полная команда TOTY будет доступна с 22 по 30 января.

На протяжении двух недель игроков в FC 26 также ждёт команда «Почётного упоминания TOTY», тематические эволюции, сборки ИПК, различные задания, мини-турниры и другой контент режима Ultimate Team.

