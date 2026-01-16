Скидки
Актёр массовки угрожал Тимоти Шаламе на съёмках «Марти Великолепного»

Во время сессии вопросов и ответов по биографической драме «Марти Великолепный» выступил звезда фильма Тимоти Шаламе. Он рассказал о неприятном случае, который произошёл во время съёмок картины.

Артист заявил, что пытался в одной из сцен разозлить актёра массовки, чтобы эпизод получился реалистичным. Но тот никак не реагировал. Как только Шаламе решил ещё раз попробовать вызвать эмоции у мужчины, он ответил, что лучше артисту не связываться с ним, так как он отсидел 30 лет в тюрьме.

Я не скажу, кто именно, но в той сцене в мотеле было много непрофессиональных актёров. Мне очень нравится с ними работать, но иногда требуется несколько дублей, чтобы действительно что-то из них выжать. И я действительно подхожу к одному парню вплотную и пытаюсь его разозлить. Я говорил режиссёру: «Он не злится на меня». Я сделал ещё один дубль, и тогда парень сказал: «Я только что отсидел 30 лет в тюрьме. Тебе действительно не стоит со мной связываться. Тебе не стоит видеть меня злым». Я сказал Джошу Сэфди: «Чёрт возьми, с кем ты меня поставил в пару, чувак».

«Марти Великолепный» официально вышел в кинотеатрах России 15 января. Лента повествует о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен.

