В Госдуме раскрыли причину замедления «Телеграма» в России

В Госдуме раскрыли причину замедления «Телеграма» в России
Радиостанция «Говорит Москва» взяла интервью у заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова. Он рассказал о замедлении мессенджера «Телеграм».

Депутат заявил, что медленная загрузка видео в сообщениях — это мягкий намёк Роскомнадзора руководству мессенджера. По словам Андрея Свинцова, в приложении существует огромное количество анонимных каналов, которые публикуют фейковую и опасную информацию. Он отметил, что владельцы «Телеграма» недостаточно уделяют времени их блокировке.

То, что в «Телеграм» сейчас более сложно стало загружать видео — это мягкий намёк Роскомнадзора руководству мессенджера, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров. Скорость отклика руководства пока ещё недостаточна. Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных телеграм-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Здесь руководство «Телеграма» отрабатывает плохо.

Жалобы на медленную загрузку видео в «Телеграме» начались в декабре. Согласно любительским замерам, при использовании российских IP-адресов скорость передачи данных падает до 128-200 Кб/с. Сообщения о проблеме в работе мессенджера появились из разных городов России.

