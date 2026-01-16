Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки продолжения «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом завершены

Съёмки продолжения «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом завершены
Комментарии

В середине января президент компании RED Джаред Лэнд опубликовал фото с завершения съёмок «Приключений Клиффа Бута» — продолжения «Однажды в… Голливуде». Производство велось полгода в Лос-Анджелесе, в ближайшее время начнётся этап постпроизводства картины.

Тем временем пользователи Сети обратили внимание, что на карточке ленты указано имя Квентина Тарантино в качестве сценариста телевизионного проекта. Обычно так помечают именно сериалы, а не полнометражные фильмы, поэтому вполне возможно, что будущий проект выпустят в формате нескольких эпизодов. В Netflix пока не комментировали ситуацию.

«Приключения Клиффа Бута» расскажут о каскадёре, который работает на голливудские киностудии и решает их закулисные проблемы. Сценарий ленты написал Квентин Тарантино, создатель оригинальной картины «Однажды в… Голливуде», в качестве режиссёра проекта выступит Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»). К главной роли вернётся Брэд Питт, который исполнял роль героя в картине 2019 года.

Материалы по теме
Продолжение «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом выйдет летом 2026 года — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android