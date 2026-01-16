Скидки
В Госдуме раскритиковали ремейки советских фильмов от ТНТ

В Госдуме раскритиковали ремейки советских фильмов от ТНТ
Агентство ТАСС взяло интервью у заместителя председателя комитета Госдумы по культуре и актёра Дмитрия Певцова. Он высказался по поводу ремейков советских фильмов.

По словам депутата, у авторов подобных картин отсутствуют новые идеи и они просто стремятся заработать как можно больше денег. Он назвал попытку заработать на советской классике циничной.

Отсутствие новых идей и просто желание заработать деньги. Цинично зарабатывать на советских франшизах. При том, что идеи новые есть, режиссёры есть, сценарии есть. Но у них проблема — и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат. Возвращение к советскому прошлому — это творческая импотенция прежде всего.

В декабре состоялась премьера ремейка советского фильма — «Невероятные приключения Шурика» от ТНТ. Его посмотрело более 46 млн человек за праздничный период.

О ремейке советского фильма:
Безумие с Ларисой Долиной. Стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика»
Безумие с Ларисой Долиной. Стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика»
