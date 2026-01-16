Скидки
«Очень рад, что он в команде». Dastan — о zweih в PARIVISION по CS 2

«Очень рад, что он в команде». Dastan — о zweih в PARIVISION по CS 2
Комментарии

Тренер команды PARIVISION Дастан dastan Акбаев прокомментировал дебют Ивана zweih Гогина в составе по Counter-Strike 2. В интервью на трансляции турнира BLAST Bounty Winter 2026 наставник высоко оценил уровень игры новичка и его психологическое состояние.

Акбаев признался, что опасался за моральный настрой киберспортсмена после его исключения из Team Spirit, однако опасения оказались напрасными.

Считаю, он очень скилловый игрок. Поначалу я боялся, что после исключения из Team Spirit он будет в плохом настроении, но в целом у него всё хорошо. Zweih молод и полон энергии. Я очень рад, что он в моей команде. Это очень сильный игрок и в плане ролей отлично подходит на замену AW.

Дебютный матч обновлённого состава состоялся в рамках онлайн-квалификации BLAST Bounty Winter 2026. PARIVISION уверенно обыграла ENCE со счётом 2:0 (13:7 на Overpass и 22:20 на Anubis). Иван Гогин стал лучшим игроком встречи, завершив серию с рейтингом 1,45.

Zweih перешёл в PARIVISION в конце 2025 года, заменив Андрея AW Анисимова. Следующий матч коллектив проведёт за выход в LAN-стадию турнира.

