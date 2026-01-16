Скидки
Вышел шпионский сериал «Пони» с Эмилией Кларк про СССР — все серии уже доступны

Состоялась премьера шпионского сериала «Пони». Все восемь серий доступны для просмотра на стриминговом сервисе Peacock.

Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.

Проект рассказывает историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

Главную роль сыграла звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Вместе с ней в сериале снялись Хейли Лу Ричардсон («Сплит»), Эдриан Лестер («Послезавтра») и другие актёры.

Как критики оценили сериал «Пони»:
«Напряжённая шпионская история»: критики высоко оценили сериал «Пони» с Эмилией Кларк
