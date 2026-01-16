Скидки
Обновлённая Team Spirit разгромила SINNERS в отборе на BLAST Bounty по CS 2

Обновлённая Team Spirit разгромила SINNERS в отборе на BLAST Bounty по CS 2
Коллектив Team Spirit успешно начал выступление в новом сезоне Counter-Strike 2. В первом раунде закрытой квалификации к турниру BLAST Bounty Winter 2026 российская команда одержала уверенную победу над чешским составом SINNERS Esports.

Серия завершилась со счётом 2:0 в пользу «Драконов». На первой карте Mirage борьба была напряжённой, но Spirit удалось закрыть игру со счётом 13:11. На второй карте Nuke преимущество фаворита было более очевидным — 13:5.

Этот матч стал дебютным для обновлённого ростера Team Spirit после возвращения в основу Бориса magixx Воробьёва и Мирослава zont1x Плахоти. Благодаря победе команда прошла в следующий этап отборочных, где сразится за выход в основную стадию. Имя соперника станет известно позднее. SINNERS Esports покинула турнир, заняв место в топ-32 и заработав $ 7,5 тыс.

Закрытая квалификация на BLAST Bounty Winter 2026 проходит в онлайн-формате с 13 по 18 января. Участники разыгрывают восемь путёвок на LAN-финал.

Falcons выбила ECSTATIC с BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
