Мэйджоры по CS 2 в 2027 году пройдут в Аргентине и Китае — СМИ

Портал HLTV раскрыл места проведения мейджор-турниров по Counter-Strike 2 в 2027 году. Чемпионаты мира примут Буэнос-Айрес (Аргентина) и Шанхай (Китай).

Первый мэйджор сезона пройдёт с 31 мая по 20 июня. Организатором выступит местная компания FiReSPORTS. Информацию журналистам подтвердил генеральный директор турнирного оператора Родриго Фигероа Рейес. Для Аргентины это станет первым в истории ивентом такого уровня при поддержке Valve.

Мы очень рады провести первый мэйджор в истории нашей страны. Фанаты будут в восторге от такого города, как Буэнос-Айрес, где сочетаются европейские и латиноамериканские влияния. Мы сделаем всё возможное, чтобы этот турнир стал выдающимся.

Второй турнир года состоится с 22 ноября по 12 декабря в Шанхае. Организацией займётся компания Perfect World. Китай уже принимал чемпионат мира в 2024 году.

Кроме того, источники сообщили, что Valve уже утвердила организаторов на 2028 год — тендеры выиграли операторы ESL и BLAST. Напомним, что в 2026 году мэйджоры пройдут в Германии (IEM Cologne) и Сингапуре (PGL).

