Антонио Бандерас и Дэнни Трехо сыграют в футбольной драме «Армадилло Юнайтед»

Издание Variety сообщило, что студия Troublemaker начала разработку спортивного фильма «Армадилло Юнайтед». Главные роли в проекте сыграют знаменитые актёры Антонио Бандерас («Четыре комнаты») и Дэнни Трехо («От заката до рассвета»).

Сюжет картины расскажет о 12-летнем мальчике по имени Данте. У него есть своя вымышленная футбольная команда, вместе с которой он отправляется в путь к чемпионату мира по футболу среди юношей в Рио-де-Жанейро.

Режиссёром ленты выступит Алан Джейкобс («Вниз по жизни»). Съёмки фильма стартуют в марте 2026 года, в американском штате Техас. Для Антонио Бандераса и Дэнни Трехо картина станет далеко не первой совместной работой — они вместе снимались в трилогии «Дети шпионов», а также в фильмах «Отчаянный» и «Мачете убивает».

