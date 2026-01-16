Звезда «Андора» Адриа Архона сыграет в эротическом триллере «Презрение»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что началось активное производство фильма Scorn («Презрение»). Съёмки эротического триллера стартуют уже в конце января.

По сюжету картины главной героиней выступит женщина, которая заводит роман с женатым мужчиной. В один момент он собирается уйти от любовницы, но она не хочет так просто его отпускать.

Главную роль исполнит звезда популярного сериала «Андор» Адриа Архона. Вместе с ней в фильме сыграет Кингсли Бен-Адир («Острые козырьки»). Сценаристом выступила Сара-Вайолет Блисс — один из авторов сериала HBO «В поиске». Дата выхода «Презрения» в мировом прокате пока неизвестна.