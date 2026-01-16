Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Андора» Адриа Архона сыграет в эротическом триллере «Презрение»

Звезда «Андора» Адриа Архона сыграет в эротическом триллере «Презрение»
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что началось активное производство фильма Scorn («Презрение»). Съёмки эротического триллера стартуют уже в конце января.

По сюжету картины главной героиней выступит женщина, которая заводит роман с женатым мужчиной. В один момент он собирается уйти от любовницы, но она не хочет так просто его отпускать.

Главную роль исполнит звезда популярного сериала «Андор» Адриа Архона. Вместе с ней в фильме сыграет Кингсли Бен-Адир («Острые козырьки»). Сценаристом выступила Сара-Вайолет Блисс — один из авторов сериала HBO «В поиске». Дата выхода «Презрения» в мировом прокате пока неизвестна.

О другом эротическом триллере:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android