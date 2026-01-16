Скидки
Глава Netflix пообещал сохранить 45-дневный прокат фильмов после слияния с Warner Bros.

Комментарии

Издание New York Times взяло интервью у одного из генеральных директоров компании Netflix Теда Сарандоса. Он рассказал о планах стримингового сервиса после слияния с корпорацией Warner Bros.

По словам руководителя, они планируют сохранить стандартный кинотеатральный прокат фильмов. Это означает, что после покупки WB. ленты продолжат идти в кино на протяжении 45 дней. Сарандос хочет, чтобы картины компании собирали кассу и сохраняли лидерство в прокате.

Когда эта сделка будет завершена, мы станем владельцами феноменальной системы кинопроката, приносящей $ млрд дохода, который мы не хотим упускать. Мы будем управлять этим бизнесом в основном так же, как и сегодня, с 45-дневным периодом проката. Я называю конкретную цифру. Если мы собираемся заниматься кинопрокатом, а мы собираемся, мы конкурентоспособные люди, которые хотят побеждать. Хочу побеждать в кассовых сборах.

Ранее издание Deadline сообщало, что Netflix намерена выпускать фильмы в прокате лишь на 17 дней. Американские кинотеатральные сети, в том числе AMC, выступили против подобной стратегии — они хотят, чтобы ленты держались в прокате по стандартным срокам.

