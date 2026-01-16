Скидки
BetBoom Team вылетела из квалификации BLAST Bounty по CS 2, проиграв paiN Gaming

Комментарии

Российский коллектив BetBoom Team завершил выступление в закрытых отборочных на турнир BLAST Bounty Winter 2026. В первом же раунде квалификации команда Кирилла Boombl4 Михайлова уступила бразильскому составу paiN Gaming.

Встреча закончилась со счётом 0:2. На первой карте Mirage борьба была относительно равной, но paiN оказалась сильнее — 13:8. На второй карте Nuke бразильцы доминировали и уверенно закрыли серию со счётом 13:4.

Поражение означает вылет BetBoom Team из борьбы за слот на основном этапе чемпионата. PaiN Gaming прошла во второй раунд отборочных, где продолжит сражаться за путёвку на LAN-финал. Квалификация проходит в онлайне с 13 по 18 января.

