«Снова готов творить». Режиссёр «Паразитов» — после просмотра «Гамнета» с Полом Мескалом

Режиссёр популярного фильма «Паразиты» Пон Джун-хо поговорил с автором исторической драмы «Гамнет» Хлоей Чжао. Он поделился своим впечатлением от просмотра картины о писателе Уильяме Шекспире с Полом Мескалом («Гладиатор 2») в главной роли.

По словам постановщика, он благодарен Чжао за то, что она сняла «Гамнета». Джун-хо отметил, что пережил много трудностей связанных с творчеством за последнее время. Однако картина исцелила его, он готов приступать к созданию новых произведений.

Посмотрев «Гамнета», почувствовал огромную благодарность к тебе, Хлоя. Думаю, с годами художники могут устать. Они начинают немного цинично относиться к самому процессу творчества. И особенно это касается меня, я недавно пережил несколько трудностей в своих отношениях с искусством, посмотрев этот фильм, я почувствовал исцеление. Почувствовал, что пришло время снова что-то создавать.

«Гамнет» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленном сыне Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына. Картина также получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (драма)».

