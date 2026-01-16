Скидки
Трейлер спортивного сериала «Падение и восход Реджи Динкинса» с Дэниэлом Рэдклиффом

Компания NBC выпустила первый трейлер сериала «Падение и восход Реджи Динкинса». Спортивное шоу стартует уже 23 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале NBC. Права на видео принадлежат NBC.

Проект расскажет о звезде американского футбола Реджи, которого пожизненно отстранили от спортивных соревнований. Он решает снять документальный фильм о своей карьере, чтобы вернуть себе репутацию. Для этого герой нанимает известного режиссёра, который исследует его жизнь.

Главную роль в шоу воплотил звезда фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф. В ленте также сыграли Трэйси Морган («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»), Бобби Мойнахан («Книга Генри») и Джеймс Чикконе («Ирландец»). Шоураннерами «Падения и восхода Реджи Динкинса» выступили Тина Фей и Роберт Кэрлок — авторы комедийного сериала «Студия 30».

