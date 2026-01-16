Скидки
FURIA выбила 9INE с BLAST Bounty по CS 2 — molodoy набил 40 фрагов

Бразильская команда FURIA Esports успешно преодолела первый этап закрытой квалификации к турниру BLAST Bounty Winter 2026. В стартовом матче коллектив одержал победу над европейским составом 9INE.

Встреча завершилась со счётом 2:0 по картам. На пике соперника Anubis бразильцы выиграли со счётом 13:8, а на своей карте Inferno закрепили успех — 13:9. Лучшим игроком матча стал Данил molodoy Голубенко. Он завершил серию с внушительной статистикой: 40 убийств при 17 смертях и индивидуальным рейтингом 1,48.

Благодаря победе FURIA прошла в следующий раунд отборочных, где продолжит борьбу за выход на LAN-финал. 9INE покинула соревнование. Квалификация проходит в онлайн-формате с 13 по 18 января.

Комментарии
