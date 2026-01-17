Скидки
Просмотры второго сезона «Фоллаута» упали из-за смены формата выпуска

Аналитическая компания Nielsen представила статистические данные второго сезона сериала «Фоллаут». По данным организации, продолжение шоу за первую неделю после выхода набрало 794 млн минут просмотров на стриминговом сервисе Prime Video.

Результат показывает, что востребованность проекта упала по сравнению с первым сезоном — он за первую неделю набрал 2,9 млрд минут просмотров за семь дней. Причины снижения показателей могут быть связаны с тем, что Amazon изменила формат выпуска серий — теперь эпизоды выходят раз в неделю, а не как в первом сезоне одновременно.

Сериал «Фоллаут» выступает адаптацией одноимённой видеоигровой серии. Проект повествует о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

