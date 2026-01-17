Зрители оценили хоррор «28 лет спустя: Храм костей» выше прошлой части

16 января состоялась премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей» — продолжения знаменитого зомби-хоррора «28 лет спустя» Дэнни Бойла. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «А-». Таким образом, «Храм костей» понравился зрителям больше, чем «28 лет спустя» 2025 года (В). Критики также высоко оценили хоррор: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 91% обозревателей.

Фото: CinemaScore

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.