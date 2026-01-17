Скидки
Российская Team Spirit вышла в плей-офф чемпионата мира M7 по Mobile Legends

Российская Team Spirit вышла в плей-офф чемпионата мира M7 по Mobile Legends
Российский состав Team Spirit по мобильной игре MLBB уверенно победил CFU Gaming из Камбоджи и стал шестым участником плей-офф чемпионата мира M7 в Джакарте.

Первая карта серии закончилась очень быстро после разгрома 11:0 в первые минуты игры. Вторая завершилась за 12 минут, а украшением матча стал savage от Антона Hiko Пака — 17-летний игрок Spirit стал первым игроком в истории, который дважды оформил эйс на чемпионатах мира.

Следующий матч Team Spirit проведёт уже завтра в рамках плей-офф. Затем «драконы» продолжат борьбу в верхней или нижней сетке — решающая стадия чемпионата пройдёт 21-25 января.

