Появились детали отменённого продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у создателя фэнтезийной вселенной «Игры престолов» Джорджа Мартина. Он рассказал об отменённом продолжении шоу про Джона Сноу.

Писатель отметил, что персонаж для него стал самым безопасным для продолжения — всё потому, что к концу проекта он находится в изгнании и не мог затронуть судьбу важных персонажей. Мартин также рассказал, что долгое время сопротивлялся созданию продолжения «Игры престолов» из-за того, что концовка заключительной книги серии будет отличаться от финала сериала.

Идею сериала про Джона Сноу разработал сам исполнитель главной роли Кит Харингтон вместе с авторами другого шоу под названием «Порох». Сюжет должен был показать персонажа, который живёт в изоляции от всего мира и страдает от посттравматического расстройства.

По сюжету продолжения Джон должен был прогнать своего лютоволка Призрака и выбросить знаменитый меч Длинный Коготь. Кроме того, персонаж тратил бы время на строительство хижин, чтобы потом сжигать их.

Кит Харингтон планировал, что в финале его герой умрёт, чтобы избежать участи героя. Компанию HBO не устроила идея сломленного Джона Сноу, из-за чего она отказалась от концепции.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что HBO разрабатывает несколько спин-оффов во вселенной «Игры престолов», среди которых есть и прямые продолжения оригинального шоу. На данный момент канал официально выпускает приквел «Дом дракона», а уже 18 января стартует «Рыцарь Семи Королевств».