Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились детали отменённого продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу

Появились детали отменённого продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у создателя фэнтезийной вселенной «Игры престолов» Джорджа Мартина. Он рассказал об отменённом продолжении шоу про Джона Сноу.

Писатель отметил, что персонаж для него стал самым безопасным для продолжения — всё потому, что к концу проекта он находится в изгнании и не мог затронуть судьбу важных персонажей. Мартин также рассказал, что долгое время сопротивлялся созданию продолжения «Игры престолов» из-за того, что концовка заключительной книги серии будет отличаться от финала сериала.

Идею сериала про Джона Сноу разработал сам исполнитель главной роли Кит Харингтон вместе с авторами другого шоу под названием «Порох». Сюжет должен был показать персонажа, который живёт в изоляции от всего мира и страдает от посттравматического расстройства.

По сюжету продолжения Джон должен был прогнать своего лютоволка Призрака и выбросить знаменитый меч Длинный Коготь. Кроме того, персонаж тратил бы время на строительство хижин, чтобы потом сжигать их.

Кит Харингтон планировал, что в финале его герой умрёт, чтобы избежать участи героя. Компанию HBO не устроила идея сломленного Джона Сноу, из-за чего она отказалась от концепции.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что HBO разрабатывает несколько спин-оффов во вселенной «Игры престолов», среди которых есть и прямые продолжения оригинального шоу. На данный момент канал официально выпускает приквел «Дом дракона», а уже 18 января стартует «Рыцарь Семи Королевств».

О новом приквеле «Игры престолов»:
Камерная «Игра престолов»: критики хвалят «Рыцаря семи королевств» от HBO
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android