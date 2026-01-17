Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я застрял в The Legend of Zelda»: Брендан Фрейзер рассказал об увлечении видеоиграми

«Я застрял в The Legend of Zelda»: Брендан Фрейзер рассказал об увлечении видеоиграми
Комментарии

Издание IGN взяло интервью у знаменитого актёра Брендана Фрейзера («Мумия»). Он рассказал о своём увлечении видеоиграми.

По словам артиста, он сейчас проходит The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Nintendo Switch. Он говорит, что застрял в этом проекте: сейчас Фрейзер пытается достать оружие получше, чтобы его не убивали противники.

Я застрял в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и хочу узнать, как достать оружие получше, чтобы всякие Левры не надирали мне зад. Хочу пройти без использования читов и без того, чтобы лезть в интернет и всё высматривать, ну вы понимаете. Мне очень не хватает цветов-бомб. Потому что это такая игра, где нужно постоянно что-то взрывать, если реально хочешь продвинуться вперёд.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла в 2017 году. Проект в открытом мире высоко оценили как критики, так и пользователи. Игра также получила множество наград, в том числе в номинации «Игра года» на церемонии The Game Awards 2017.

О самых ожидаемых видеоиграх:
Самые ожидаемые игры 2026 года
Самые ожидаемые игры 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android