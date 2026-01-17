Скидки
Перезапуск хоррора «Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет весной 2027 года

Компания Universal Pictures раскрыла дату выхода перезапуска знаменитой хоррор-франшизы «Изгоняющий дьявола». Премьера переосмысления классического фильма ужасов состоится 12 марта 2027 года.

Сюжет картины пока неизвестен. Авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии. Фильм также не будет связан с предыдущими частями.

Главную роль в предстоящем хорроре сыграет знаменитая актриса Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»). Одного из персонажей воплотит на экране молодой актёр Джекоби Джуп («Гамнет»). Режиссёром и автором сценария выступает Майк Флэнаган — автор фильмов ужасов «Окулус» и «Доктор Сон».

