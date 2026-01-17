Скидки
«Нужно повторять сюжет три раза»: Мэтт Дэймон и Бен Аффлек — о влиянии стриминга на кино

Комментарии

На подкасте The Joe Rogan Experience гостями стали популярные актёры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Они рассказали о влиянии стриминговых сервисов на киноиндустрию.

Артисты рассказали о Netflix, на котором недавно вышла их совместная работа — фильм «Лакомый кусок». По словам актёров, стриминговые сервисы изменили кино: ленты выпускают для зрителей, которые привыкли сидеть в телефоне во время просмотра. Потому в картинах, выходящих на стриминге, необходимо по несколько раз повторять сюжет в диалогах.

Фильмы со стриминга смотрят дома. Это значит, что вокруг происходит различная фигня, которая отвлекает от просмотра. Приходится работать с отвлечёнными зрителями. Необходимо повторять сюжет по несколько раз в диалогах, чтобы люди, которые сидят в телефонах, поняли картину.

Дэймон и Аффлек также рассказали, что стриминг повлиял и на экшен-сцены. Если раньше нужно было увеличивать градус зрелища на экране постепенно, то теперь необходимо заинтересовать зрителя в первые пять минут.

Триллер «Лакомый кусок» вышел на стриминговом сервисе Netflix 16 января. Картина рассказывает о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличными и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.

О лучших фильмах минувшего года:
Лучшие фильмы 2025 года
