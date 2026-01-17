Четвёртый сезон аниме Re:Zero стартует в апреле 2026 года — большой трейлер

Студия White Fox раскрыла дату выхода четвёртого сезона популярного аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». Продолжение сериала стартует в апреле 2026 года на стриминговом сервисе Crunchyroll. Авторы также представили большой трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале「Re:ゼロから始める異世界生活」チャンネル【公式】. Права на видео принадлежат White Fox.

Анимационный сериал рассказывает о простом парне Субару Нацуки, который по пути из магазина внезапно попадает в другой мир. Там на него нападают неизвестные существа, но его тут же спасает сереброволосая дева с пушистым котом наперевес. Герои объединяются, чтобы найти украденные у девушки ценности, но их тут же убивают. После этого Субару обнаруживает у себя способность возвращаться в прошлое после смерти.

Четвёртый сезон «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» продолжит экранизировать события манги, начиная с 21-го тома. Субару отправится на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу.