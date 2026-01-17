Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «Паранормальное явление 8» выйдет в мае 2027 года

Фильм ужасов «Паранормальное явление 8» выйдет в мае 2027 года
Комментарии

Компания Paramount раскрыла дату премьеры фильма ужасов «Паранормальное явление 8». Следующая часть знаменитой серии хорроров выйдет в мировом прокате 21 мая 2027 года.

Сюжет предстоящей картины пока неизвестен. Режиссёром ленты стал Иэн Туасон, известный по созданию хоррор-короткометражек в формате виртуальной реальности — они собрали миллионы просмотров на YouTube. Продюсером фильма выступит Джеймс Ван, автор культовой франшизы «Заклятие» и режиссёр первого «Астрала».

Серия «Паранормальное явление» запустилась в 2007 году с выходом первого фильма. Главная особенность серии — псевдодокументальная съёмка в жанре мокьюментари, где зрители следят за главными героями с камер видеонаблюдения. За всё время во франшизе выпустили семь фильмов, их общие сборы превышают $ 900 млн.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android