Фильм «Иллюзия обмана 3» выйдет в онлайн-кинотеатрах России 20 января

Стала известна дата выхода фильма «Иллюзия обмана 3» в российских онлайн-кинотеатрах. Приключенческая картина станет доступна на платформах Okko и «Кинопоиск» уже 20 января.

В зарубежном стриминге лента вышла 16 декабря, спустя месяц после кинотеатральной премьеры. «Иллюзия обмана 3» собрала в мировом прокате более $ 200 млн. Фильм также официально выходил в российских кинотеатрах, где сборы составили свыше 1,9 млрд рублей.

«Иллюзия обмана 3» продолжает рассказывать историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир». К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли).