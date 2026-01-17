Скидки
Сериал Секс До и после, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Секс. До и после» с Юлией Снигирь
23 января стартует второй сезон сериала «Секс. До и после». События продолжения развернутся в Санкт-Петербурге. В новых эпизодах авторы сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей. Главную роль сыграла Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»).

Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительной серии состоится 27 февраля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 января
2-я серия23 января
3-я серия30 января
4-я серия30 января
5-я серия6 февраля
6-я серия6 февраля
7-я серия13 февраля
8-я серия13 февраля
9-я серия20 февраля
10-я серия20 февраля
11-я серия27 февраля
12-я серия27 февраля
