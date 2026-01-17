Расписание выхода 2-го сезона сериала «Секс. До и после» с Юлией Снигирь
23 января стартует второй сезон сериала «Секс. До и после». События продолжения развернутся в Санкт-Петербурге. В новых эпизодах авторы сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей. Главную роль сыграла Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»).
Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительной серии состоится 27 февраля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Секс. До и после»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 января
|2-я серия
|23 января
|3-я серия
|30 января
|4-я серия
|30 января
|5-я серия
|6 февраля
|6-я серия
|6 февраля
|7-я серия
|13 февраля
|8-я серия
|13 февраля
|9-я серия
|20 февраля
|10-я серия
|20 февраля
|11-я серия
|27 февраля
|12-я серия
|27 февраля
Комментарии