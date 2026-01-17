Скидки
«Актёры предпочли бы сесть в тюрьму»: Мэтт Дэймон — о культуре отмены в Голливуде

«Актёры предпочли бы сесть в тюрьму»: Мэтт Дэймон — о культуре отмены в Голливуде
На подкасте The Joe Rogan Experience одним из гостей стал актёр Мэтт Дэймон («Отступники»). Он высказал своё мнение о культуре отмены голливудских звёзд.

Артист уверен, что многие предпочли бы сесть в тюрьму вместо того, чтобы подвергнуться публичному осуждению. Дэймон заявил, что «отмена» будет преследовать человека до конца его жизни.

Я уверен, что некоторые из отменённых знаменитостей предпочли бы сесть в тюрьму на 18 месяцев, а потом выйти и сказать: «Я заплатил свой долг. Всё, хватит. Можно ли покончить с этим?» Дело в том, что, когда тебя публично осуждают, это никогда не заканчивается. Это будет преследовать тебя до самой могилы.

Ранее о культуре отмены высказался популярный актёр Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»). Он заявил, что не боится подвергнуться общественному осуждению. Артист также уверен, что невозможно отменить человека, который не считает мнение остальных чем-то важным.

О новом фильме с Мэттом Дэймоном:
«Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова удивляют». Критики высоко оценили триллер «Лакомый кусок»
