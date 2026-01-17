Скидки
Virtus.pro проиграла команде из топ-50 и пропустит IEM Rio 2026 по CS 2

Virtus.pro проиграла команде из топ-50 и пропустит IEM Rio 2026 по CS 2
Virtus.pro не смогла пройти открытую квалификацию на турнир IEM Rio 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче за выход в закрытые отборочные команда уступила российскому коллективу Nuclear TigRES.

Встреча в формате bo1 прошла на карте Inferno и завершилась со счётом 13:10 не в пользу фаворита. Поражение означает, что «медведи» лишились шансов попасть на крупный международный ивент в Бразилии. Соперник VP, команда Nuclear TigRES, занимает 51-ю строчку в мировом рейтинге.

Неудача произошла вскоре после кадровых перестановок в клубе. Ранее Virtus.pro объявила о назначении Дмитрия ProbLeM Мартынова на пост главного тренера основного состава. До этого Мартынов работал с молодёжным подразделением VP.Prodigy.

