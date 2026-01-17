Скидки
GamerLegion выбила Aurora Gaming и прошла на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Комментарии

Команда GamerLegion завоевала слот в основной стадии турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче второго этапа закрытых отборочных европейский коллектив переиграл состав Aurora Gaming со счётом 2:1.

Серия стартовала с победы GamerLegion на Inferno в овертаймах (16:13). На Dust2 турецкий ростер сумел сравнять счёт, забрав карту 13:10. Однако на решающей Mirage GamerLegion не оставила шансов сопернику — 13:5. Победа принесла коллективу не только путёвку на LAN-финал, но и денежный бонус в размере $ 57,5 тыс. за «голову» оппонента в рамках механики Bounty.

Примечательно, что в составе победителей выступал легендарный польский киберспортсмен Януш Snax Погожельски, недавно вернувшийся в активный ростер.

GamerLegion выступит на основном этапе чемпионата, который пройдёт на Мальте с 22 по 25 января. Aurora Gaming завершила участие в квалификации.

