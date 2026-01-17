«Сейчас Virtus.pro пробивает дно». Эрик Шоков — о вылете VP из квалификаций к IEM Rio

Блогер и владелец организации CYBERSHOKE Эрик shoke Шоков прокомментировал провальное выступление Virtus.pro в квалификациях к IEM Rio 2026.

Шоков заявил, что основной причиной неудач стала невозможность участия в ESL Pro League из-за бюрократической ошибки. Тогда игроков Virtus.pro развернули на паспортном контроле по прилёте в Швейцарию из-за отсутствия медицинской страховки, не дав возможности исправить ситуацию на месте.

Сейчас VP пробивает дно. Ниже уже только вылет в первом матче плей-офф CCT. Но, если честно, при всех вопросах к организации и её решениям им чертовски не повезло. Дай им сыграть EPL — этого сценария просто не случилось бы. Пара побед на EPL — инвайт на мэйджор в Будапеште — инвайт в закрытую IEM Rio — команда снова спокойно закрепляется в топ-15. И если VP без покупки нового кора сумеет вернуться в тир-1, то это по-настоящему легендарный тег.

Напомним, Virtus.pro сенсационно проиграла миксу Nuclear TigRES (10:13 на Inferno) в открытой квалификации и пропустит IEM Rio 2026.