Team Falcons прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Team Falcons гарантировала себе участие в основной стадии турнира BLAST Bounty Winter 2026. В решающем матче закрытой квалификации коллектив уверенно обыграл Monte. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На первой карте Nuke борьба была напряжённой, но Falcons склонила чашу весов в свою пользу — 13:10. На Mirage преимущество фаворита было более ощутимым, итог — 13:7.

Главным героем матча стал российский снайпер Илья m0NESY Осипов. Он завершил серию с 42 убийствами при всего 25 смертях. Его итоговый рейтинг составил 1,75, что стало лучшим показателем на сервере.

Благодаря этой победе Team Falcons отправится на LAN-финал, который пройдёт с 22 по 25 января на Мальте. Monte завершила выступление в отборочных.