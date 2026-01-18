Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Team Falcons прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии

Team Falcons гарантировала себе участие в основной стадии турнира BLAST Bounty Winter 2026. В решающем матче закрытой квалификации коллектив уверенно обыграл Monte. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На первой карте Nuke борьба была напряжённой, но Falcons склонила чашу весов в свою пользу — 13:10. На Mirage преимущество фаворита было более ощутимым, итог — 13:7.

Главным героем матча стал российский снайпер Илья m0NESY Осипов. Он завершил серию с 42 убийствами при всего 25 смертях. Его итоговый рейтинг составил 1,75, что стало лучшим показателем на сервере.

Благодаря этой победе Team Falcons отправится на LAN-финал, который пройдёт с 22 по 25 января на Мальте. Monte завершила выступление в отборочных.

Материалы по теме
GamerLegion выбила Aurora Gaming и прошла на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android