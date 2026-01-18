Драма «Сентиментальная ценность» стала триумфатором премии Европейской киноакадемии

17 января состоялась церемония вручения пристижной премии Европейской киноакадемии (European Film Awards). Триумфатором европейского «Оскара» стала драма «Сентиментальная ценность».

Так, картина получила шесть наград, включая категорию «Лучший фильм». Статуэтку также вручили звёздам ленты Стеллану Скарсгарду и Ренате Реинсве. Кроме того, «Сентиментальная ценность» удостоена награды за «Лучший сценарий», «Лучшую музыку» и «Лучшего режиссёра».

Лауреаты премии European Film Awards

Лучший фильм — «Сентиментальная ценность»

— «Сентиментальная ценность» Лучший сценарист — Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

— Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») Лучший оператор — Мауро Эрсе («Сират»)

— Мауро Эрсе («Сират») Лучший композитор - Ханя Рани («Сентиментальная ценность»)

- Ханя Рани («Сентиментальная ценность») Лучший художник-постановщик - Лаиа Атека («Сират»)

- Лаиа Атека («Сират») Лучший актёр — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

— Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность») Лучшая актриса — Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

— Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») Лучший режиссёр — Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

— Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») Лучший мультфильм — «Арко».

«Сентиментальная ценность» рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру.