Культовый Bloodborne теперь идеально работает на эмуляторе PS4

Издание Digital Foundry опубликовала видео, в котором показала работу культовой игры Bloodborne на эмуляторе shadPS4. Тестирование показало, что проект теперь идеально работает на ПК.

С последним обновлением в игре значительно улучшилась оптимизация. В эмуляторе появились новые функции, благодаря которым можно добиться стабильных 60 кадров в секунду. Кроме того, игра отображается в 4К. Примечательной особенностью стало то, что теперь эмулятор можно запускать на портативных системах, таких как ROG Xbox Ally X. Там в Bloodborne также работает в 60 ФПС, но с некоторыми сбоями.

Bloodborne впервые запустили на эмуляторе shadPS4 в июле 2024 года. Тогда дальше главного меню продвинуться было невозможно. Спустя два месяца проект довели до играбельного состояния и культовую игру можно было пройти до конца.