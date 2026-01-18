Цены на оперативную память перестали расти из-за низкого спроса — СМИ

Издание TechRadar сообщило, что ситуация с подорожанием оперативной памяти начала стабилизироваться. По данным СМИ, стоимость сохраняется на уровне $ 900 за платы в 64 ГБ.

Аналитики отмечают, что причина стабилизации цен — в низком спросе на память после резкого подорожания. В первые недели января стоимость на комплекты практически не менялась, в отличии от предыдущего месяца. Ситуация вряд-ли положительно повлияет на рыночные условия, учитывая прогнозы: специалисты считают, что рост цен на оперативную память составит около 55% в первом квартале 2026 года.

Дефицит оперативной памяти сильно повлиял на индустрию. К примеру, стоимость комплекта 64 ГБ DDR5-памяти от ADATA в России достигает свыше 84 тыс. рублей — это дороже популярной видеокарты RTX5070. Аналитики сообщали, что крупные фирмы, такие как NVIDIA, отложат выпуск современных чипов из-за кризиса.