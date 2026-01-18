Скидки
Трейлер третьего сезона «Эйфории» набрал 100 млн просмотров за два дня — рекорд HBO

Трейлер третьего сезона «Эйфории» набрал 100 млн просмотров за два дня — рекорд HBO
Компания Warner Bros. Discovery раскрыла статистику первого трейлера третьего сезона популярного сериала «Эйфория». За два дня количество просмотров ролика достигло 100 млн.

По данным корпорации, такой результат — рекордный для проектов стримингового сервиса HBO Max. Ранее сообщалось о рекорде трейлера второго сезона шоу «Одни из нас» — он набрал 158 млн просмотров, но за три дня. В 2019 году трейлер финального сезона «Игры престолов» также добился высоких результатов — 81 млн просмотров за день.

Сюжет третьего сезона «Эйфории» развернётся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героини Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики. Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого проект был на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться на ещё один сезон.

Трейлер продолжения «Эйфории»:
Видео
Первый трейлер третьего сезона «Эйфории» — премьера 12 апреля
