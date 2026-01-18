Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини достигли 300 млн рублей

18 января сборы фильма «Горничная» в России превысили 300 млн рублей. Такого результата эротический триллер с Сидни Суини достиг за 10 дней проката — премьера состоялась 8 января. Лента занимает четвёртое место среди лидеров чарта, уступая российским картинам «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2».

Фото: ЕАИС

В мировом прокате сборы «Горичной» привысили $ 169 млн. Учитывая, что бюджет фильма составил скромные $ 35 млн, он оказался успешным для студии Lionsgate. Ранее авторы сообщили, что началась работа над второй частью эротического триллера — главную роль вновь сыграет Сидни Суини.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден. Лента повествует о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.