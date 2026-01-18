Скидки
Стильные постеры сериала Marvel «Чудо-человек» — выход 27 января

Студия Marvel представила стильные постеры супергеройского сериала «Чудо-человек». Проект выйдет на стриминговом сервисе Disney+ уже 27 января.

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Шоу повествует о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Главную роль в «Чудо-человеке» исполнил звезда фильмов «Аквамен» и «Суд над чикагской семёркой» Яхья Абдул-Матин II. В сериале также снялись Бен Кингсли («Список Шиндлера») и Лорен Глэйзер («Исчезнувшая»). Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест, один из авторов комедийного шоу «Бруклин 9-9».

