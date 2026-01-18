Скидки
Lucasfilm работала над мультсериалом и приквелом по «Индиане Джонсу» — СМИ

Lucasfilm работала над мультсериалом и приквелом по «Индиане Джонсу» — СМИ
Издание The Wrap сообщило, что компания Lucasfilm работала над расширением вселенной «Индианы Джонса». Авторы пытались выпустить сразу два проекта, связанных с культовым археологом.

По данным СМИ, студия разрабатывала анимационный сериал про Индиану Джонса. Сюжет должен был рассказать о новых поисках артефактов, которые происходили между основными фильами. Автором проекта выступал один из создателей мультсериала «Звёздные войны: Видения» Родриго Блаас. Шоу так и не запустили в производство.

Издание также сообщило, что Lucasfilm работала над сериалом-приквелом по «Индиане Джонсу». Проект задумывался как история отца Мэрион — супруги главного героя. Абнер Рейвенвуд должен был выступить наставником молодого Индианы. Проект также не дошёл до стадии разработки. Сама Lucasfilm не комментировала информацию СМИ.

Портал Deadline также взял интервью у бывшей главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Она рассказала, что не жалеет о пятом фильме серии, с подзаголовком «Колесо судьбы». При этом, экс-руководитель отметила, что сейчас никто не заинтересован в создании продолжения приключений Индианы.

Харрисон Форд — о провале пятого «Индианы Джонса»:
«Дерьмо случается»: Харрисон Форд — о провале фильма «Индиана Джонс 5»
