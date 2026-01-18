Мюзикл «Мамма MIA! 3» снимет режиссёр эротического триллера «Горничная» Пол Фиг

На подкасте On Film...With Kevin McCarthy одним из гостей стала звезда эротического триллера «Горничная» Аманда Сайфред. Она рассказала о работе над третьей частью популярного мюзикла «Мамма MIA».

По словам актрисы, кинокомпания Universal Pictures уже определилась с выбором режиссёра — триквел снимет постановщик «Горничной» Пол Фиг. Аманда Сайфред вновь сыграет главную роли. При этом, пока неизвестно, вернутся ли актёры из прошлых частей, включая Колина Фёрта («Король говорит!») и Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»).

Фильм «Мамма Mia!» представляет собой экранизацию британского мюзикла, основанного на песнях знаменитой музыкальной группы ABBA. Картина рассказывает о девушке Софи, которая хочет позвать своего отца на свадьбу, но не знает, кто он. В дневнике её матери описываются трое мужчин — героиня решает пригласить их всех. Первая часть вышла в 2008 году и была смешанно встречена критиками: она получила 55% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. Премьера сиквела состоялась в 2018 году и его оценили гораздо выше — 80% рекомендаций к просмотру.